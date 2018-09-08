القبض على 14 إيرانيًا دخلوا بجوازات سفر مزورة إلى البحرين

ألقي القبض على 14 شخصًا إيرانيًا دخلوا البحرين بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقية. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين قوله إنه فور تأكيد المعلومات الأولية التي توافرت في هذا الشأن، تم مباشرة أعمال البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم والقبض عليهم، حيث اتضح أنهم يحملون الجنسية الإيرانية وقاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى مملكة البحرين، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية. وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.