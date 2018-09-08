24.33 مليار ريال تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال النصف الأول .. قفزت 45 %

بلغت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية، عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 24.33 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن تداولات الأشخاص المرخص لهم قفزت خلال النصف الأول من العام الجاري 45.2 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

وارتفعت تداولات البيع والشراء خلال النصف الأول من 2018 بمقدار 7.57 مليار ريال، إلى 24.33 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.76 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي 2017.

وتشكل تداولات السوق الأمريكية نحو 94 في المائة، بـ 22.8 مليار ريال، فيما تداولات الأسواق الأوروبية تمثل نحو 6 في المائة التي تعادل 1.47 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وعلى أساس ربعي، فقد بلغت تداولات الربع الثاني في الأسواق الأمريكية والأوربية نحو 12.45 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها 8.5 مليار ريال مسجله نموا بلغ نحو 46.4 في المائة.

تأتي تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية على نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، فيما تأتي تداولات مباشرة بدون وسيط محلي، لكن لا توجد بيانات رسمية بحجم تلك التداولات.

واستحوذت تداولات الأشخاص في الأسواق الأمريكية والأوروبية على نحو 93.1 في المائة من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، البالغة 26.12 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تأتي التداولات في دول الخليج في المرتبة الثانية بنحو 1.41 مليار ريال، وبنسبة بلغت 5.4 في المائة.

في حين بلغت التداولات في الأسواق العربية نحو 126 مليون ريال، مشكلة 0.5 في المائة، من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، بينما وصلت التداولات في الأسواق الآسيوية إلى نحو 21 مليون ريال بنسبة بلغت 0.1 في المائة من إجمالي تداولات الفترة.

وبلغت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال العام الماضي 2017 نحو 32.22 مليار ريال، مقارنة بتداولات بلغت نحو 25 مليار ريال في العام الذي سبقه "2016"، بزيادة بلغت نحو 28.9 في المائة، بما يعادل 7.22 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية