رئيس ديوان المراقبة العامة يعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية لمنظمة "الإنتوساي"

عقد رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري ، اليوم, الاجتماع الـ 15 للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) , وذلك بمقر ديوان المراقبة بمدينة الرياض.

وأوضح مستشار الرئيس والمشرف العام على إدارة العلاقات الدولية الدكتور محمد بن إبراهيم الحبيب أنه بناءً على الموافقة السامية عقد هذا الاجتماع ، بحضور جميع أعضاء اللجنة وهم , رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية (نائب رئيس اللجنة) , والأمانة العامة (النمسا) ودولة الإمارات العربية المتحدة , ومملكة النرويج , وجمهورية الهند , وجمهورية روسيا الاتحادية , وجمهورية الصين , ومملكة السويد , وجمهورية جنوب أفريقيا , وجمهورية البرازيل، حيث يتولى معالي رئيس ديوان المراقبة رئاسة هذه اللجنة.

وبين الدكتور الحبيب أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة اللجان الأربع الرئيسة، "لجنة السياسات والشؤون الإدارية والمالية , ولجنة المعايير المهنية , ولجنة بناء القدرات المهنية , ولجنة تبادل المعرفة"، كما ناقش تقارير اللجنة المشرفة على القضايا الناشئة , ومبادرة تنمية الإنتوساي والعرض الخاص لمشروع خطتها الاستراتيجية، ومجلة الإنتوساي الدولية للرقابة الحكومية، والموافقة على التقرير السنوي للأداء والمساءلة الخاص بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمنظمة الإنتوساي.

وأفاد أن نتائج هذا الاجتماع ستعرض على المجلس التنفيذي الـ 71 لمنظمة الإنتوساي , الذي سيعقد في جمهورية روسيا الاتحادية خلال الفترة من 15-16 نوفمبر 2018م -بمشيئة الله تعالى- , حيث تعد هذه اللجنة من ضمن اللجان الأربع الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).

وأكد الدكتور الحبيب في ختام حديثه أن استضافة ديوان المراقبة العامة لهذا الاجتماع , يأتي تأكيداً على مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة في قيادة وصنع قرار المنظمات الدولية والإقليمية ، وذلك من خلال تطبيق أهداف رؤية المملكة 2030 .