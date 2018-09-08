وزير التعليم يشارك في الاجتماع المشترك الأول بين وزراء التعليم والعمل المقام في الأرجنتين

حضر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد الراجحي الاجتماع المشترك الأول بين وزراء التعليم والعمل في مدينة ماندوزا بالأرجنتين للمصادقة على وثيقة ( إعلان ) التعليم والعمل المشتركة . وتناول معالي الدكتور أحمد العيسى في كلمة له ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم كبير لتهيئة الطلاب السعوديين لسوق العمل من خلال ابتعاثهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة والجامعات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتدريب الطلاب خلال دراستهم وتمكينهم للعمل قبل تخرجهم . حضر الاجتماع المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات والعلاقات الدولية الدكتور سالم المالك .