ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية على كامل الواردات من الصين

هدد الرئيس الاميركي دونالد ترمب مجددا الجمعة بفرض رسوم جمركية على كامل الواردات من الصين، التي يتهمها بممارسات تجارية "غير مشروعة".

وقال ترمب في تصريح صحافي أدلى به بينما كان على متن الطائرة الرئاسية "حاليا أضفنا 200 مليار دولار (قيمة البضائع الصينية التي تم إخضاعها لرسوم جمركية). أكره قول ذلك لكن لا يزال هناك 267 مليار دولار (من البضائع الصينية التي يمكن ان تفرض أيضا عليها رسوم جمركية) إذا رغبت بذلك".