هدد الرئيس الاميركي دونالد ترمب مجددا الجمعة بفرض رسوم جمركية على كامل الواردات من الصين، التي يتهمها بممارسات تجارية "غير مشروعة".
وقال ترمب في تصريح صحافي أدلى به بينما كان على متن الطائرة الرئاسية "حاليا أضفنا 200 مليار دولار (قيمة البضائع الصينية التي تم إخضاعها لرسوم جمركية). أكره قول ذلك لكن لا يزال هناك 267 مليار دولار (من البضائع الصينية التي يمكن ان تفرض أيضا عليها رسوم جمركية) إذا رغبت بذلك".
- ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية على كامل الواردات من الصين
- لمواجهة تدهور الليرة.. تركيا تصدر أدوات دين مدعومة بالذهب للمستثمرين الأفراد
- "أوبك" والمستقلين يبحثون تقاسم زيادة الإنتاج في الأسبوع الجاري
- بعد الترخيص لـ18 تطبيقا لتوجيه السيارات.. توجه لتغليظ الغرامات على "غير المصرحة"
- "الإحصاء" لـ "الاقتصادية": إطلاق 3 مسوح زراعية جديدة هذا الشهر لتعزيز الأمن الغذائي
أخبار اقتصادية- عالمية
- 5 مليارات دولار غرامة قياسية أوروبية على "جوجل" في قضية "أندرويد"
- «منظمة التجارة» تدرس فرض عقوبات مليارية على منتجات أوروبية بسبب «أيرباص»
- ترمب يهاجم القرار الاوروبي بفرض غرامة ضخمة على جوجل
- قائمة من الإجراءات الأوروبية المضادة للرسوم الأمريكية "الكارثية" على السيارات
- النحاس يهبط لأدنى مستوى في عام مع تسارع مبيعات الصناديق
- ارتفاع صادرات اليابان بنسبة 6.7% الشهر الماضي
- عودة قوية لـ"بيتكوين" بمكاسب 19 مليار دولار في 72 ساعة
- "سي إل إس": مستوى قياسي لأحجام تداول العملات خلال 6 أشهر
- واشنطن: سنطرح «العدوان الاقتصادي» الصيني على طاولة «العشرين» في الأرجنتين
- تراجع حجم واردات اليابان من الخام 17.1% في يونيو
أضف تعليق