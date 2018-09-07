بعد إصدار تراخيص لـ 18 تطبيقا لتوجيه سيارات الأجرة حتى الربع الثالث من العام الجاري 2018، تتجه هيئة النقل العام إلى تغليظ الغرامات المالية ضد المؤسسات والجهات التي تدير تطبيقات مزاولة مهنة النقل دون تصريح.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله المطيري؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن كل مؤسسة تدير تطبيقا لنقل غير مرخص تغرم بخمسة آلاف ريال، ويتعرض المكتب للإغلاق.
وأوضح، أن الغرامة الحالية في طريقها للتغليظ، وذلك في حال موافقة الجهات المعنية بإقرار الغرامات المالية، حيث تشمل غرامات مخالفي أنشطة النقل وضوابطها.
وبين أن هناك خمسة اشتراطات متعلقة بإصدار الترخيص لتطبيق بمزاولة مهنة النقل، تشمل طلب المنشأة رسميًا إلى الهيئة؛ للموافقة على توفير خدمة توجيه مركبات الأجرة.
وتضمنت الشروط توفر نسخة من السجل التجاري، والإفصاح عن اسم المسؤول عن تقديم الخدمة، وعناوين التواصل وساعات العمل، إضافة إلى تأكيد جاهزية نظام الخدمة وتحديد اسم التطبيق.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتحويل طلب المنشأة إلى مشغّل منصة "وصل" لربط نظام المنشأة بالمنصة، وبعد الانتهاء من عملية الربط تقوم الهيئة بزيارة المنشأة لاختيار عملية الربط والتأكد من نجاحها، إضافة إلى تقديم المنشأة عليها أن تقوم بتقديم ضمان مالي باسم هيئة النقل العام بمبلغ وقدره 250 ألفًا، ثم تصدر موافقة الهيئة للمنشأة بتقديم الخدمة لمدة عام واحد".
- "أوبك" والمستقلين يبحثون تقاسم زيادة الإنتاج في الأسبوع الجاري
- بعد الترخيص لـ18 تطبيقا لتوجيه السيارات.. توجه لتغليظ الغرامات على "غير المصرحة"
- "الإحصاء" لـ "الاقتصادية": إطلاق 3 مسوح زراعية جديدة هذا الشهر لتعزيز الأمن الغذائي
- فضائح الأطعمة الأوروبية تثير الجدل حول "الغذاء العادل"
- أغنى رجل في الصين يستعد لمغادرة إمبراطورية "علي بابا"
- "الخطوط البريطانية" تتعرض لأسوأ عملية اختراق منذ 20 عاما
- مجموعة "إتش.إن.أيه جروب" الصينية تعتزم بيع كامل حصتها في "دويتشه بنك"
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- محلية
- بعد الترخيص لـ18 تطبيقا لتوجيه السيارات.. توجه لتغليظ الغرامات على "غير المصرحة"
أخبار اقتصادية- محلية
- «هيئة الاتصالات» لـ "الاقتصادية": الشركة المخلة بالتوطين ستحاسب
- إطلاق 5 برامج لتطوير صناعة وإنتاج عسل النحل في المملكة
- "الصناعات العسكرية" توقع اتفاقية تجارية مع "نافانتيا الإسبانية" لتوريد 5 سفن حربية بنسبة توطين تبلغ 60%
- "صدارة" و "كلية الجبيل الجامعية" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المواد الأكاديمية والأبحاث العلمية
- 350 مخالفة ضد شركات تلاعبت ببطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة كهربائية وإطارات
- "السعودية للكهرباء" توفر 109 مليون برميل ديزل ووقود خام منذ 2016
- "معادن" توقّع مذكرة تفاهم مع "جنرال الكتريك" لبحث التعاون في الحلول الرقمية لقطاع التعدين
- هيئة الاتصالات تطرح ترخيص جديد لتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية
- توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة والكويت
- 9.5 مليار ريـال واردات المملكة من الجوالات منذ بداية العام
أضف تعليق