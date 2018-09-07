"الإحصاء" لـ "الاقتصادية": إطلاق 3 مسوح زراعية جديدة هذا الشهر لتعزيز الأمن الغذائي

تعتزم الهيئة العامة للإحصاء، إجراء ثلاثة مسوح زراعية جديدة، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في السعودية، بمشاركة 550 مختصا، وذلك من 24 أيلول (سبتمبر) الجاري لمدة 35 يوما.

وقال لـ "الاقتصادية" تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، "إنه من بين هذه المسوح "مسح المشاريع الزراعية المتخصصة"، وسيكون مسحًا شاملا لكافة هذه المشاريع على مستوى المناطق الإدارية للمملكة".

وأوضح المفرج، أن المسح يستهدف توفير بيانات عن أعداد الثروة الحيوانية، والطاقة الاستيعابية للمشاريع الزراعية المتخصصة، ويُقصَد بها مزارع الأبقار، والدواجن بكافة أنواعها، إضافةً إلى مزارع الاستزراع السمكي.

ومن البيانات التي سيوفِّرُها هذا المسح كميات وقيمة إنتاج هذه المشاريع، وكمية المستَهلَك منها ذاتيًّا، وكذا كمية الفاقد والمبيع، إضافة إلى المستلزمات المستخدمة في عملية الإنتاج.

وأشار المفرج إلى أن "الحيازة الزراعية" هي وحدة المعاينة النهائية لمسح المشاريع الزراعية المتخصصة، وأنَّه سيُجرَى بشكلٍ دوريّ كل سنة، وذكر أن العينة المستخدمة في هذا المسح يبلغ عدد أفرادها 2000 فرد.

وبين أنه من المسوح التي ستنفذها الهيئة أيضا "مسح الإنتاج الزراعي"، وذلك بهدف التعرُّف على عدد الحيازات الزراعية في أرض النباتية منها والحيوانية، ومعرفة مساحة كل حيازة منها، وصولا إلى تقدير إجمالي حجم الإنتاج النباتي والحيواني على مستوى كافة مناطق المملكة، إضافة إلى توفير مؤشرات إحصائية عن قيمة الإنتاج الزراعي.

وذكر المفرج أن من أبرز أهداف هذا المسح توفير بيانات عن حجم الإنتاج الزراعي في المملكة بشقيه النباتي والحيواني، عدا المشاريع المتخصصة التي يُعنى بها مسح آخر، إضافة إلى توفير البيانات المتعلقة بالكميات المبيعة من الإنتاج النباتي والحيواني، ومتوسطات أسعارها، وحجم الفاقد فيه، والمستَهلَك ذاتيا من الحائزين الزراعيين، وكذلك توفير البيانات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعي.

كما لفت إلى أن الحيازة الزراعية هي وحدة المعاينة النهائية لمسح الإنتاج الزراعي، وأنّه سيجرَى بشكل دوري كل سنة، وذكر أنّ العينة المستخدمة في هذا المسح يبلغ عدد أفرادها 18000 فرد.

ووفقا للمفرج، فإن ثالث هذه المسوح "الحيازات الزراعية"، الذي يهدف إلى تحديث بعض بيانات إطار الحيازات الزراعية في التعداد الزراعي؛ وذلك لبناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها مُستقبلاً في جمع البيانات عن الحيازات الزراعية.

وأضاف، أن "من بين أبرز أهداف هذا المسح توفير بيانات عن الحائزين، وكذلك أعداد الحيازات الزراعية لعام 2018م على مستوى المناطق الإدارية في المملكة، سواء التقليدية أو المتخصصة مصنَّفة حسب نشاط الحيازة: نباتية، أو حيوانية، أو دواجن، أو أسماك، أو مختلطة.

وذلك إضافة إلى البيانات المتعلقة بالعمالة الزراعية، والمصادر الرئيسة لمياه الري والطاقة المستخدمة، وكذلك توفير بيانات عن الآبار والمباني والإنشاءات، وبيانات عن استخدامات الأراضي، وبيانات عن نفوق الحيوانات والدواجن والأسماك، وطرق التخلص من المخلفات الزراعية".

وأشار إلى أن الحيازة الزراعية هي وحدة المعاينة النهائية لمسح الحيازات الزراعية، وأنه سيُجرَى بشكل دوري كل ثلاث سنوات، وذكر أن العينة المستخدمة في هذا المسح يبلغ عدد أفرادها 20000 فرد.

وأكد المفرج أن من أهم الغايات التي تسعى إلى تحقيقها الهيئة العامة للإحصاء جراء تنفيذ هذه المسوح الزراعية الجديدة تقديم البيانات التي تُسفر عنها إلى راسمي السياسات وصناع القرار للإسهام في تعزيز خطط التنمية ودعم الأمن الغذائي في السعودية.