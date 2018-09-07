رعاة الأندية.. 72

أصبحت أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مطلبا من الشركات والمؤسسات للإعلان على قمصان الفرق المشاركة في النسخة الاستثنائية للمسابقة ورعايتها استراتيجيا، تقنيا، طبيا وحتى منحها كامل مستلزماتها مجانا أو تقديم خدمات مقابل إعلان النادي بشكل رسمي استقبالها هذه الخدمة.

ووقعت عدد من الأندية عقودا ضخمة وكبيرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ النادي والمسابقة، حيث كانت الأندية تمني نفسها في المواسم الماضية توقيع أي عقود استثمارية أو عقود رعاية ومشاركة القطاع الخاص معها لتوفر مداخيل مالية لها.

وأسهم الدعم التاريخي من لدن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للقطاع الرياضي وكرة القدم خاصة والمتمثلة في تسديد ديون الأندية كاملة وتوفير أرض خصبة للتعاقد مع أبرز نجوم الدوريات الأوروبية والعالمية في تدفق شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث دخلت 57 شركة ومؤسسة، بعضها تشارك للمرة الأولى في مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم تبحث أن يكون اسمها ضمن الحراك الرياضي الكبير.

ووصل عدد عقود الأندية المختلفة إلى 72 عقد رعاية وتسويق قابلة للزيادة، ويقف الهلال في قمة الأندية التي تملك عقود رعاية، حيث وصل عدد رعاتها ومشاركيها لثمانية عقود فيما حل بعده ناديا القادسية والفيصلي خلف الهلال بسبعة عقود رعاية متنوعة، ويملك الحزم عقد رعاية وحيدا، وظهر نادي الوحدة الوافد الجديد للمسابقة دون أي عقد رعاية.

ويرتبط الهلال مع: المملكة القابضة، بوبا العربية، موبيل، مياه تانيا، عبدالصمد القرشي، مطاعم دومينوز بيتزا، جوي، الشمس والرمال.

وتحمل قمصان الفيصلي، كلا من: الوفاق لتأجير السيارات، الدريس للمحروقات، روكو، شماغ البسام، الرياض للسفر والسياحة، الهدف الأخضر، عيادة فيزيو تريو.

ويحظى القادسية برعاية كل من: مجموعة الحكير، الجميح القابضة، الزامل للصناعة، التميمي القابضة، اليمامة، مستشفيات المانع، كريم لمشاوير السيارات.

وللشباب، ستة رعاة هم: مويا، البوابة الرياضية، عيادة فيزيو تريو، الوفاق لتأجير السيارات، السيف جاليري، المطابخ السعودية.

وأمضى الرائد، عقودا للرعاية مع: إيريا، الهدف الأخضر، مياه نقي، دار كيف كافيه، الحجاب للدعاية والإعلان، مستشفى القصيم الوطني.

الاتحاد، بدوره يحمل شعار خمسة رعاة: بريجستون، يونيون آير، بوبا العربية، موبيل، مياه تانيا.

وبذات العدد تعاقد الباطن مع: مياه نجد، فندق راية الشلال، مكيفات "GREE"، مستشفى المعالي، الماسية.

وجمع التعاون، خمسة رعاة أيضا: شماغ البسام، مياه نقي، الوفاق لتأجير السيارات، الهدف الأخضر، إنوسوفت.

وتساوت أربعة أندية ولكل منها أربعة رعاة، بداية من الفيحاء الذي تعاقد مع: الهدف الأخضر، مطاعم شاورمر، عيادة فزيوتريو، المثلث الرابع، بينما حظي الفتح بكلٍ من: الكفاح القابضة، أوف سايد الرياضية، أكاديمية الكفاح التعليمية، جواثا التعليمية، فيما يرتبط أُحد بمجموعة أخرى: إيريا، الهدف الأخضر، مياه مزن، المستشفى السعودي الألماني، وأخيرا الاتفاق ويرعاه كل من: المجدوعي هيونداي، الراشد للإطارات، الراشد للأغذية "يومي"، إنوسوفت.

واكتفى النصر بثلاثة رعاة حتى الآن هم: طيران الاتحاد، عيادة فزيوتريو، شركة تطوير الرياضية، وذات الشيء تكرّر في الأهلي المتعاقد مع: الخطوط السعودية، المسافر، بوقا سوبر فودس.

وفي أوساط الوافدين الجديدين، تعاقد نادي الحزم مع شركة الهدف الأخضر، فقط دون غيرها، في الوقت الذي لم يعلن فيه الوحدة، حتى الآن عن أي راعٍ له.