مؤشر نيكي الياباني يواصل الهبوط للجلسة السادسة بفعل مخاوف تجارية

واصل المؤشر نيكي الياباني خسائره للجلسة السادسة على التوالي وهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم الجمعة مع اتجاه المستثمرين للبيع في أسهم شركات صناعة المعدات في الوقت الذي ساد فيه القلق بشأن تقارير عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون ينوي الدخول في مواجهة مع اليابان بشأن التجارة.

وشهدت الأسواق العالمية توترا بالفعل وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة والصين قد تطلقان جولة جديدة من فرض الرسوم والرسوم المضادة على الواردات بعد نهاية مهلة لفرض رسوم أمريكية على واردات من الصين.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.8 بالمئة إلى 22307.06 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 21 أغسطس آب. وبلغت خسائر المؤشر خلال الأسبوع 2.4 بالمئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف مارس آذار.

وشهدت السوق حالة من القلق بعد أن ذكرت سي.إن.بي.سي أن ترامب أبلغ أحد كتاب المقال في وول ستريت بأنه سيوجه معركته التجارية العالمية إلى اليابان.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1684.31 نقطة في الإغلاق مواصلا الهبوط لليوم السابع على التوالي.