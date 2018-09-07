إنتاج ألمانيا وصادراتها يتراجعان في يوليو بفعل السياسات التجارية الأمريكية

هبطت الصادرات الألمانية والإنتاج الصناعي على نحو غير متوقع في يوليو تموز في إشارة جديدة على أن شركات الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا تعاني من سياسات الحماية التجارية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادية اليوم الجمعة إن قراءة الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية هبطت 0.9 بالمئة على أساس شهري بينما زادت الواردات 2.8 بالمئة. وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة نسبتها 0.2 بالمئة للقراءتين.

وتقلص الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 15.8 مليار يورو (18.39 مليار دولار) مقارنة مع 19.3 مليار في يونيو حزيران.

وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الإنتاج الصناعي انخفض 1.1 بالمئة. وكانت توقعات رويترز تشير إلى زيادة نسبتها 0.2 بالمئة.

وقالت الوزارة إن الإنتاج الصناعي سيستعيد زخمه على الأرجح قريبا بعد بداية ضعيفة في الربع الثالث.