أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات لتسهيل شحنات وقود وتمويل للنظام السوري

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عن فرض عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات قالت إنهم قاموا بتسهيل شحنات وقود وتمويل للحكومة السورية.

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف محمد القاطرجي وشركته، التي قالت الخزانة الأمريكية إنها قامت بتسهيل تجارة في الوقود بين الحكومة السورية وداعش.