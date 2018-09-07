خسائر لأسهم التكنولوجيا تدفعان المؤشرين إس آند بي 500 وناسداك للهبوط

انخفض المؤشران ستاندرد آند بورز500 وناسداك في بورصة وول ستريت اليوم الخميس بينما تلوح في الأفق جولة أخرى من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين ومع تعثر أسهم التكنولوجيا بفعل تحذيرات من مصنعي الرقائق الالكترونية ومخاوف من زيادة القواعد التنظيمية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 20.88 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 25995.87 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 10.55 نقطة، أو 0.37 بالمئة، ليغلق عند 2878.05 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 72.45 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 7922.73 نقطة.

