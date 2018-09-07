انخفض المؤشران ستاندرد آند بورز500 وناسداك في بورصة وول ستريت اليوم الخميس بينما تلوح في الأفق جولة أخرى من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين ومع تعثر أسهم التكنولوجيا بفعل تحذيرات من مصنعي الرقائق الالكترونية ومخاوف من زيادة القواعد التنظيمية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 20.88 نقطة، أو 0.08 بالمئة، إلى 25995.87 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 10.55 نقطة، أو 0.37 بالمئة، ليغلق عند 2878.05 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 72.45 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 7922.73 نقطة.
خسائر لأسهم التكنولوجيا تدفعان المؤشرين إس آند بي 500 وناسداك للهبوط
انخفض المؤشران ستاندرد آند بورز500 وناسداك في بورصة وول ستريت اليوم الخميس بينما تلوح في الأفق جولة أخرى من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين ومع تعثر أسهم التكنولوجيا بفعل تحذيرات من مصنعي الرقائق الالكترونية ومخاوف من زيادة القواعد التنظيمية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي.
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