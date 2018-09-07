تحديد مشاريع المدن الـ 5 «الذكية» في السعودية .. ودراسة لقياس جاهزية التحول

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، المشاريع التي يمكن تنفيذها في المدن الرئيسة الذكية الخمس المحدد اختيارها حتى عام 2020، وهي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام.

جاء ذلك بعد الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية العامة للمدن الذكية وتحديد المكاسب السريعة ومعرفة مدى جاهزية المدن لتحولها إلى مدن ذكية، من خلال برنامج مدينتي 2018 الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقالت لـ"الاقتصادية" إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، إن الوزارة ممثلة في وكالة تخطيط المدن، طرحت مشروع "دراسة تطبيق مكونات المدن الذكية في التخطيط العمراني"، وذلك بعد قياس مدى جاهزية تحول المدن السعودية إلى مدن ذكية.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع يهدف إلى تحديد تعريف للمدن السعودية الذكية، ونقل المعرفة العالمية وأفضل الممارسات في مجال المدن الذكية إلى مدن المملكة، وتطوير معيار النضج لقياس مدى جاهزية المدن للتحول لمدن ذكية، أيضا الوصول إلى إطار وطني ومعايير متفق عليها للمدن الذكية في المملكة.

وذلك علاوة على رسم خريطة الطريق المستقبلية لتحويل المدن السعودية إلى مدن ذكية، وتطوير نظم وتشريعات التخطيط العمراني لتتناسب مع مكونات المدن الذكية، وأخيرا تجهيز كراسة ذات مواصفات فنية وشروط مرجعية لتنفيذ مبادرات المدن الذكية في المدن السعودية.

وبينت، أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية العامة للمدن الذكية لتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة في المبادرة، حسب ما وجهت به الجهات العليا بضرورة تنسيق الوزارة مع الأجهزة الأخرى.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي الوطني بإعداد الاستراتيجية الوطنية العامة للمدن الذكية لتحويل المدن الخمس الرئيسة إلى مدن ذكية، وذلك من خلال لقاءات مكثفة وورش عمل مع شركاء التنمية في المدن.

وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى تكوين شراكات قوية مع الجهات والشركاء الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك للمشاركة في تنفيذ خطة تحويل المدن السعودية إلى مدن ذكية، لذا تعتزم بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي الوطني، لتنظيم ورش عمل مع القطاع الخاص لتنفيذ مستهدفات 2018 للمبادرة.