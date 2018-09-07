تأهيل 57 مكتبا هندسيا للإشراف على مشاريع «الخريطة» المتجاوز قيمتها مليار ريـال

بلغ عدد المكاتب الهندسية التي حصلت على درجة التأهيل الأولى للإشراف على مشاريع البيع أو تأجير على الخريطة التي تتجاوز مليار ريال في برنامج "وافي" التابع لوزارة الإسكان، نحو 57 مكتبا مشكلة 30 في المائة من إجمالي المكاتب.

ووفقا لمعلومات حصلت "الاقتصادية" عليها، بلغ عدد المكاتب الهندسية المؤهلة لمشاريع البيع على الخريطة 189 مكتبا، وحل المصنفون كدرجة ثالثة في المرتبة الثانية بـ47 مكتبا.

وبلغ عدد المكاتب الهندسية التي حصلت على تأهيل الدرجة الرابعة نحو 43 مكتبا، تلتها الحاصلات على الدرجة الخامسة بنحو 28 مكتبا، ثم الحاصلين على الدرجة الثانية بـ8 مكاتب، فيما حصل 6 مكاتب على تصنيف الدرجة السادسة.

ويعد شرط تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية أحد الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة والصادرة بقرار من لجنة "البيع والتأجير على الخريطة" لإقرار آليات تأهيل المكاتب الاستشارية الهندسية.

ويتضمن شرط التأهيل اجتياز الدورة المخصصة للاستشاريين العاملين في مشاريع البيع والتأجير على الخريطة، وأن يكون 10 في المائة من مهندسي المكتب الاستشاري أو أربعة منهم مؤهلين من خلال حضور الدورة التدريبية.

وأصدرت لجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي" أخيرا أربع رخص بيع على الخريطة ورخصتي تسويق لمشروعين أحدهما داخل المملكة والثاني خارجها، إضافة إلى تجديد رخصتي تسويق لمشروعين عقاريين بنظام البيع على الخريطة.

وستسهم هذه المشروعات في توفير مزيد من الفرص العقارية لراغبي التملك المبكر أثناء تنفيذ المشاريع، والإسهام في زيادة حجم المشروعات الإسكانية في المملكة وتوفير المسكن الملائم بسعر مناسب.

وتراخيص "وافي" لا يتم منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات حفاظا على حقوق المستفيدين وتأكيدا على تنفيذ التزامات المطورين المنفذين للمشروعات، حيث إن البرنامج يشرف على المشروعات المرخصة بشكل كامل من خلال فرقه الهندسية التي تقوم برفع تقارير دورية لكل ما يخص المشروع والملاحظات عليه.