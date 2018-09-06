الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في 5 أشهر بفعل مخاوف التجارة

هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر اليوم الخميس متأثرة بالمخاوف بشأن التجارة، ومع تعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط.

وفي جلسة متقلبة، تأرجح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صعودا وهبوطا قبل أن يغلق منخفضا 0.6 في المئة.

وأبقت خسائر جديدة في الأسواق الناشئة، والقلق من أن واشنطن ستمضي قدما في خطط لفرض رسوم على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، المستثمرين في حالة من التوتر.

وكانت القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية، مثل النفط والغاز والموارد الأساسية، من بين القطاعات التي سجلت أكبر خسائر.

وتكبدت أسهم شركات التكنولوجيا أيضا خسائر ملحوظة، مع تراجع مؤشر القطاع 1.2 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل مايو أيار.

لكن قطاع المرافق حقق مكاسب قوية مع سهم صعود إينيل الإيطالية التي تسيطر عليها الدولة 2.1 في المئة، بعدما رفع بنك جولدمان ساكس تصنيفه للسهم إلى توصية "بالشراء". وقال محللون ببنك الاستثمار الأمريكي إن إينيل لديها القدرة على إعادة شراء أسهم بقيمة عشرة مليارات يورو على مدى السنوات القادمة.

وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.9 في المئة، والمؤشر داكس الألماني 0.7 في المئة، والمؤشر كاك الفرنسي 0.3 في المئة.