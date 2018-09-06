قادة أوروبيون يعربون عن ثقتهم في استخدام موسكو غاز نوفيتشوك في تسميم عميل روسى سابق

أعرب قادة فرنسا والمانيا عن"الثقة الكاملة" فى وجهة نظر بريطانيا الخاصة بموافقة الدولة الروسية"بالتأكيد تقريبا" على تسميم عميل سابق.

وأصدر قادة الدول بيانا مشتركا مع بريطانيا بعد قيام رئيسة وزرائها بإبلاغ البرلمان بأنها تعتقد أن الرجلين الروسيين المتهمين بارتكاب هذه الجريمة عضوان في المخابرات العسكرية الروسية.

وجاء في البيان:" إننا نثق تماما في التقييم البريطاني... وأن هذه العملية تمت الموافقة عليها بالتأكيد تقريبا على مستوى حكومي عال".

وقال القادة في بيانهم:"إن إعلان(ماي) أمس يعزز على نحو أكبر عزمنا على مواصلة الجهود المشتركة لإحباط الأنشطة العدائية لشبكات المخابرات الأجنبية على أراضينا، ودعم منع انتشار الاسلحة الكيميائية، وحماية مواطنينا والدفاع عنهم في مواجهة كافة أشكال الأنشطة الرسمية الضارة الموجهة إلينا وإلى مجتمعاتنا".