قادة أوروبيون يعربون عن ثقتهم في استخدام موسكو غاز نوفيتشوك في تسميم عميل روسى سابق

أعرب قادة فرنسا والمانيا عن"الثقة الكاملة" فى وجهة نظر بريطانيا الخاصة بموافقة الدولة الروسية"بالتأكيد تقريبا" على تسميم عميل سابق.
وأصدر قادة الدول بيانا مشتركا مع بريطانيا بعد قيام رئيسة وزرائها بإبلاغ البرلمان بأنها تعتقد أن الرجلين الروسيين المتهمين بارتكاب هذه الجريمة عضوان في المخابرات العسكرية الروسية.
وجاء في البيان:" إننا نثق تماما في التقييم البريطاني... وأن هذه العملية تمت الموافقة عليها بالتأكيد تقريبا على مستوى حكومي عال".
وقال القادة في بيانهم:"إن إعلان(ماي) أمس يعزز على نحو أكبر عزمنا على مواصلة الجهود المشتركة لإحباط الأنشطة العدائية لشبكات المخابرات الأجنبية على أراضينا، ودعم منع انتشار الاسلحة الكيميائية، وحماية مواطنينا والدفاع عنهم في مواجهة كافة أشكال الأنشطة الرسمية الضارة الموجهة إلينا وإلى مجتمعاتنا".
منوعات
- دراسة جديدة تهدم فوائد "أوميغا 3"
- قطر تشرعن الإرهاب.. وطيرانها يفتديه وينشره
- "السعودية للكهرباء" تتيح سداد الفواتير بقيمة ثابتة طوال العام
- مشايخ صعدة: إيران حاولت صناعة «حزب الله» في اليمن لزعزعة أمن المملكة
- هيئة الصحة العامة في إنجلترا تحذر من ارتفاع درجات الحرارة
- باستثناء المطاعم والحانات.. اليابان تحضر التدخين في المرافق العامة
- ماي: ترمب نصحني بمقاضاة الاتحاد الأوروبي بدلا من التفاوض معه
- رئيس اليمن: قوى التطرف والإرهاب تمثل الوجه الآخر لأذرع إيران في المنطقة
- "العناب" تساعد على قتل خلايا السرطان في جسم الإنسان
- اليابان تحذر من موجة حر "مهددة للحياة"
أضف تعليق