هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وهبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل إلى 401.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس، مسجلة أدنى مستوياتها منذ فبراير شباط 2015. وكان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 1.3 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما ارتفعت 549 ألف برميل، إلى 24.83مليون برميل.
وزاد استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام 81 ألف برميل يوميا إلى 17.65 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات الإدارة، بينما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية إلى 96.6 في المئة.
وصعدت مخزونات البنزين 1.8 مليون برميل إلى 234.62 مليون برميل، في حين توقع محللون في استطلاع لرويترز هبوطا قدره 810 آلاف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 3.1 مليون برميل إلى 133.12مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 742 ألف برميل.
وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 6.21 مليون برميل يوميا.
الطاقة- النفط
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