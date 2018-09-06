73 % من السعوديين يرون فصل الموظف في حالة ثبوت أن شهادته وهمية

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني استطلاعا للرأي العام بعنوان (آراء أفراد المجتمع حول ظاهرة الشهادات الوهمية) وقد شارك فيه عينة عشوائية من (1102) مواطن من مختلف مناطق المملكة مثلت نسبة الذكور منهم 81 % في حين بلغت نسبة الإناث 19 % وقد اتفق 94 % منهم على أهمية عدم تجاهل ظاهرة الشهادات الوهمية.

فيما أكد 93.5 % على وجوب المسائلة القانونية للحاصلين على الشهادات الوهمية ورأى 98 % أهمية التحقق من الشهادات العلمية عند التوظيف أو للعاملين في القطاعين العام والخاص. فيما ذهب 57 % إلى أن الاكتفاء بإلغاء الشهادات الوهمية وظيفيا غير كاف لمعالجة القضية. بينما 36 % يرون أن ذلك أمر كاف وبلغت الآراء المحايدة 7 %. فيما يؤيد 73 % إجراء الفصل من الوظيفة أو المنصب الوظيفي في حالة ثبوت أن الشهادة الوهمية استخدمت في الحصول على الوظيفة.