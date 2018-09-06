استمرت البطالة في اليونان في التراجع ولكن ببطء، حيث تراجعت في يونيو الماضي إلى 19.1% مقارنة بـ 21.3% في نفس الشهر من العام الماضي ،وذلك حسب بيانات مكتب الإحصاء اليوناني اليوم الخميس.
وأشار المكتب إلى أن نسبة البطالة تراجعت في مايو 2018 دون حاجز 20% وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، حيث بلغت نسبة العاطلين عن العمل في ذلك الشهر 19.3%.
وكانت آخر مرة تبلغ فيها نسبة العاطلين عن العمل في اليونان أقل من 20% في العام الذي أعقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، وبعد أن وجهت اليونان استغاثة لشركائها في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في أبريل .2010
ثم بلغت نسبة البطالة 19.1% في سبتمبر عام 2011 ،ثم ارتفعت شهريا بشكل مأسوي و وصلت ذروتها في يوليو 2013 عندما بلغت نسبة العاطلين آنذاك 27.9%. وقبل عشر سنوات، وبالتحديد في مايو 2008، بلغت نسبة البطالة في اليونان7.3% من عدد القادرين على الكسب.
ولم تعد اليونان منذ أكثر من ثمان سنوات تندرج تحت مظلة إنقاذ دولية، وأصبحت تأمل في أن تستطيع قريبا الوفاء بالتزاماتها المالية دون مساعدة من الخارج.
استمرار تراجع البطالة في اليونان
استمرت البطالة في اليونان في التراجع ولكن ببطء، حيث تراجعت في يونيو الماضي إلى 19.1% مقارنة بـ 21.3% في نفس الشهر من العام الماضي ،وذلك حسب بيانات مكتب الإحصاء اليوناني اليوم الخميس.
أضف تعليق