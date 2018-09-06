"وول ستريت" تفتح مستقرة مع استمرار المخاوف التجارية

استقرت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس حيث ظلت متأثرة بالمخاوف من أن تمضي إدارة الرئيس دونالد ترامب في فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من الصين إضافة إلى تراجع أسهم قطاع الطاقة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 1.97 نقطة أو 0.01 بالمئة ليفتح عند 25973.02 نقطة وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.04 نقطة إلى 2888.64 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 3.10 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 7998.27 نقطة عند الفتح.