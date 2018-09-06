الحرس الوطني : وفاة مدرب أمريكي وإصابة متدرب سعودي إثر حادث لطائرة عمودية في مطار خشم العان

أعلنت وزارة الحرس الوطني أنه في صباح اليوم الخميس 1436/12/26 الموافق 2018/9/6 وأثناء التدريب التحويلي المعتاد في مطار خشم العان بالرياض وقع حادث لطائرة عمودية طراز (AH6I) نتج عنه وفاة المدرب بول ريدي "أمريكي الجنسية" وإصابة المتدرب الملازم هشام آل الشيخ والذي تم نقله لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية لتلقي العلاج وحالته مستقرة ولله الحمد. وما زالت لجان التحقيق تستكمل اجراءاتها لمعرفة أسباب الحادث