32 ألف شاب وفتاة التحقوا في 74 ألف دورة تدريبية ضمن برنامج "المخيم الصيفي"

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن التحاق أكثر من 32 ألف طالب وطالبة وخريجي الجامعات في أكثر من 74 ألف دورة تدريبية ضمن برنامج المخيم الصيفي الالكتروني عبر منصة دروب للتدريب الالكتروني بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز. واشتملت نشاطات "المخيم الصيفي" الذي اختتم الجمعة الماضية على 4 مسارات تدريبيّة هي القيادة وإدارة المشاريع والعمل عن بعد ومهارات التواصل والتي تعد من أكثر المسارات طلبا في سوق العمل وذلك تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وشهد المخيم الصيفي الإلكتروني منذ إطلاقه اقبالا ملحوظا من المتدربين والطلاب وخريجي الجامعات حيث قد قدم مجموعة من المتخصصين بجامعة الملك عبد العزيز جلسات تفاعلية بثت عبر منصة دروب بشكل مباشر من ضمن أنشطة المخيم الصيفي الإلكتروني.