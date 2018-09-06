"تكافل الراجحي" تستلم خطابا من "مؤسسة النقد" يتعلق بعدم التزام الشركة ببعض المتطلبات النظامية

أوضحت شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي) أنها استلمت خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تضمن الخطاب إنذار نهائياً للشركة حيال ما لاحظته المؤسسة على الشركة من عدم التزام ببعض الانظمة واللوائح الصادرة من المؤسسة، كما تضمن بأنه يجب على الشركة القيام بتصحيح المخالفات الوارده في خطاب المؤسسة خلال 20 يوم عمل وأنه في حال عدم تصحيح الشركة لتلك الملاحظات خلال المدة المحددة فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظاميه ضد الشركة وذلك وفقاَ لما نصت عليه المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي من ضمنها منع الشركة من قبول مكتتبين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك .

