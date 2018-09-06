طرح 4 فرص استثمارية أمام سيدات الأعمال في الشرقية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية أربع فرص استثمارية أمام سيدات الأعمال من أصل 57 فرصة، أبرزها مزايدة الحاويات الذكية للملابس المستعملة التي تعمل على الطاقة الشمسية، وإنشاء ملاعب للأحياء وأخرى بكورنيش الدمام والخبر للأنشطة الترفيهية، نظرا للتوجه الكبير نحو هذا القطاع، وتمتد عقودها من 10 إلى 20 عاما.

وذلك إضافة إلى أكبر مشروع مطروح على واجهة الكورنيش بالدمام، مركز الملك عبدالله الحضاري، الذي يحاكي "مركز إثراء"، ليمتد الاستثمار فيه على مدى 25 عاما، ولا يزال تحت دراسة دخول مستثمرين كشركاء.

وأيضا مشروع "جزيرة" على كورنيش الخبر الذي يحاكي مشروع "أمواج البحريني"، بجانب مخطط "أجيال" الذي يتضمن أسواقا ومراكز التجزئة ودور السينما.

وبينت منيرة الهديب مديرة مركز التسويق الاستثماري بالقطاع النسوي بأمانة الشرقية على هامش لقاء الثلاثاء الشهري الذي ينظمه مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية أمس الأول، أن القطاع البلدي يسعى لجذب رؤوس الأموال النسائية بالمنطقة، خاصة أن هذا القطاع يشهد إقبال رجال الأعمال خلافا للسيدات، مشيرة إلى أن وجودهن قليل، ويسعى المركز لجذبهن للفرص المطروحة، التي غالبا تطرح للسعوديين وغير السعوديين، وبحسب أهداف "رؤية 2030" لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.