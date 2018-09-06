30 نوفمبر آخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل لخصخصة قطاع المطاحن

حددت المؤسسة العامة للحبوب وإتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص، 30 نوفمبر المقبل كآخر موعد لاستقبال طلبات تأهيل مستثمري القطاع الخاص لخصخصة قطاع مطاحن الدقيق التي تسبق عملية البيع المحتملة لشركات المطاحن. كما جرى تحديد الخميس الموافق 15 نوفمبر كآخر موعد لاستقبال استفسارات المستثمرين فيما يتعلق بمرحلة تأهيل المستثمرين. وسيتم الإعلان عن موعد إطلاق مرحلة البيع المحتملة وما يصاحب ذلك من تفاصيل بعد الانتهاء من مرحلة تأهيل المستثمرين، حيث ستنحصر المشاركة في هذه المرحلة على المستثمرين المستوفين لمعايير التأهيل وفقا لوثيقة طلب التأهيل.