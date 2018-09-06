تغريم منتجات تجميل ومنشآت صيدلانية بـ 2.8 مليون ريال منذ بداية العام

وقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات على منتجات تجميل ومنشآت مستحضرات صيدلانية، بأكثر من 2.8 مليون ريال خلال العام الجاري.

وأوضحت الهيئة لـ"الاقتصادية"، أن غرامات منتجات التجميل بلغت 1.4 مليون ريال، وتمثلت مخالفاتها في مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص، ومزاولة النشاط بتراخيص منتهية الصلاحية، وتداول مستحضرات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بأسس التوزيع، والتخزين الجيد، وأيضا تداول مستحضرات غير مسجلة.

وأضافت الهيئة، أن قيمة مخالفات المنشآت والمستحضرات الصيدلانية بلغت 1.3 مليون ريال، فيما تمثلت مخالفاتها في تداول منتجات تجميل غير مدرجة، وتداول منتجات منتهية الصلاحية ومنتجات محظور تداولها، ومنتجات مغشوشة وأخرى غير مكتوب عليها كامل البيانات على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي.

وفيما يخص مصانع الأغذية والمياه المعبأة والثلج، أشارت الهيئة إلى بلوغ قيمة الغرامات المطبقة عليها 500 ألف ريال منذ بداية العام، بسبب مخالفتها الشروط الصحية في المبنى والشروط الصحية في التجهيزات وتدني مستوى النظافة وشروط النقل والتعبئة والتخزين.

وذلك علاوة على تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة وتشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية أو منتهية وتشغيل المصنع في غير ما رخص له وتشغيل المصنع دون وجود مدير فني مع عدم إبلاغ الهيئة.

وبذلك بلغ إجمالي الغرامات المطبقة على منتجات تجميل ومنشآت مستحضرات صيدلانية ومصانع الأغذية والمياه المعبأة والثلج، منذ بداية العام الجاري 3.3 مليون ريال.

وتستند هيئة الغذاء والدواء إلى تسع قواعد لتسعير الأدوية المعتمدة محليا وتوفير المستحضرات الدوائية بأسعار عادلة ومتاحة للمريض.

والمعطيات التسعة التي تراعى فيها تسعيرة الأدوية، تشمل سعر بيع الدواء للجمهور في بلد المنشأ، ولو كان مصنعا تعاقديا في المملكة حسب عملة كل بلد، والأهمية العلاجية للدواء، إضافة إلى أسعار الأدوية المشابهة والمماثلة المسجلة في المملكة.