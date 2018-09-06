خوفا من أمريكا .. طهران تتراجع عن تحويل أموالها من ألمانيا

تخلت إيران في الوقت الراهن عن خطط لتحويل أموال قدرها نحو 300 مليون يورو (346.77 مليون دولار) من ألمانيا إلى إيران بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة، علما أن هذه الأموال مودعة في البنك التجاري الأوروبي الإيراني.

وأبلغ البنك المملوك للدولة، هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية "بافن" بتغيير خططه، كما تم إبلاغ الحكومة الألمانية بقرار البنك، وفقا لـ"الألمانية".

وتقدم بنك التجارة الأوروبي الإيراني في وقت سابق لهيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية بطلب نقل هذه الأموال بسبب صعوبة تحويله جراء العقوبات الدولية الحالية المفروضة على تحويل الأموال من وإلى إيران.

لكن الولايات المتحدة ألحت على رفض طلب نقل هذه الأموال، إذ توجه أمريكا الاتهام إلى إيران بأنها تنوي استخدام هذه الأموال في أنشطة إرهابية في الشرق الأوسط.

ولم يكن أمام ألمانيا إمكانية لحظر عملية التحويل، ولكن البنك المركزي الألماني غير لوائحه في الـ25 من آب (أغسطس) المنصرم.

وأصبح باستطاعة السلطات الألمانية منذ ذلك الحين المطالبة بمبررات عن سبب نقل مثل هذه الأموال وذلك لمنع تمويل الإرهاب على سبيل المثال. وأصبح بوسع ألمانيا رفض الموافقة على عملية انتقال الأموال إذا وجدت أن هذه التوضيحات غير كافية.

وفي سياق مواز، قالت مواقع إلكترونية معنية بأسعار الصرف إن الريال الإيراني واصل هبوطه أمس، ليسجل مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 146 ألف ريال للدولار، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية عقب إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

وقال موقع بونباست.كوم الذي يرصد أسعار الصرف في السوق غير الرسمية إنه جرى عرض الدولار بسعر 146 ألفا و500 ريال مقارنة مع نحو 138 ألف ريال أمس الثلاثاء، وفقا لـ"رويترز".

وأشار موقع بازار360.كوم إلى سعر يبلغ 146 ألفا و500 ريال للدولار، بينما أكد موقع إلكتروني آخر أن السعر قدره 144 ألفا.

من جهة أخرى، فإن الأزمة الاقتصادية ضربت الكرة الإيرانية، حيث يواصل المنتخب الإيراني لكرة القدم تدريباته بدون مدرب، وفقا لـ"الألمانية".

وأشارت تقارير إعلامية أمس إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الذي قاد الفريق في السنوات الماضية، يتواجد بالفعل إلى جوار الفريق لكنه يجلس في ركن إلى جوار الملعب ويتابع التدريبات فقط دون توجيه اللاعبين.

ولم يوقع كيروش حتى الآن على العقد الجديد مع الاتحاد الإيراني بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب إيران حاليا والتي ألقت بظلال قاتمة على الاتحاد الإيراني للعبة.

وكان كيروش عاد إلى طهران قبل أيام لكنه لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي مع الاتحاد الإيراني على تجديد العقد حيث انتهى عقد المدرب البرتغالي مع المنتخب الإيراني الشهر الماضي علما بأن الطرفين اتفقا من قبل على تجديد العقد. وحرمت الأزمة المالية في إيران الطرفين من إتمام الاتفاق السابق بينهما وذلك بعدما تم إيقاف صرف أي مستحقات دولية في إيران منذ أسابيع نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بسبب الخلاف النووي بين البلدين. وفي ظل هذه المشكلة، لم يعد باستطاعة الاتحاد الإيراني تحويل المستحقات المالية إلى كيروش. ونظرا لأن ميزانية الاتحاد الإيراني للعبة توضع بالريال الإيراني، فإن الاتحاد أصبح مضطرا إلى دفع أربعة أمثال القيمة المالية لعقد كيروش في حالة توقيعه.

ويواجه الاتحاد الإيراني مشكلة أخرى تتعلق ببرنامج إعداد المنتخب الإيراني لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقررة في الإمارات مطلع 2019.

وطالب كيروش ببرنامج إعداد مناسب للفريق إضافة إلى ضرورة إقامة معسكر تدريبي، ما يعني أن تكلفة الإعداد ستتجاوز خمسة ملايين دولار أمريكي طبقا لتقديرات الاتحاد الإيراني للعبة، وهذا المبلغ ليس متوافرا في الوقت الحالي.