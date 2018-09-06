«نمو» تواصل تراجعها .. وقيم التداول تصعد 369 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة لتغلق عند 2620 نقطة بنسبة 1.3 في المائة بنحو 34 نقطة. وارتفعت قيم التداول 369 في المائة بنحو 1.6 مليون ريال لتصل إلى 2.1 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 364 في المائة بنحو 126 ألف سهم لتصل إلى 161 ألف سهم. أما الصفقات فقد ارتفعت 69 في المائة بنحو 78 صفقة لتصل إلى 191 صفقة. وتراجعت ستة أسهم واستقرت البقية. وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 9.3 في المائة ليغلق عند 26.30 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 10.50 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 5.1 في المائة ليغلق عند عشرة ريالات. وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 903 آلاف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 451 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 374 ألف ريال.