الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل التوترات التجارية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع تقلص شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر وسط توترات تجارية ومخاوف متزايدة بشأن عملات الأسواق الناشئة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.1 بالمئة عند أدنى مستوى في شهرين متأثرا بخسائر في أرجاء القطاعات ومراكز التداول على الرغم من بيانات تظهر أن نشاط الشركات في منطقة اليورو تسارع قليلا في أغسطس.

وأعطى بصيص تفاؤل نادر دفعة للبنوك الإيطالية بدعم من تعليقات لنائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني قال فيها إن روما "ستحاول أن تظهر أداء جيدا" فيما يتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية.

وأثارت إعلانات للشركات تحركات قوية أيضا لأسهم بعض الشركات.

وصعد سهم مجموعة بيو ميرييه الفرنسية للمستحضرات الطبية 4.7 بالمئة بعد أن أعلنت عن نتائح أفضل من المتوقع للنصف الأول من العام وزادت توقعاتها لعام 2018 بكامله.

وفي القطاع نفسه، انخفض سهم باير الألمانية 1.7 بالمئة بعد أن زيادة مخيبة للآمال قدرها 3.9 بالمئة في الأرباح الأساسية للربع الثاني من العام.

وجاء قطاع التكنولوجيا الأوروبي في مقدمة الخاسرين وأغلق منخفضا 3 بالمئة.

