شركة كريم لـ"الاقتصادية": 200 ألف سائق سعودي يعملون معنا في المملكة.. بينهم 2000 سعودية

بلغ عدد السعودين المسجلين كاسائقين في "كريم" أكثر من 200 ألف كابتن يعملون في المنصة، بينهم نحو 2000 سيدة تم تسجيلها منذ اليوم الاول للسماح لهن بالقيادة، وبأعمار مختلفة وخلفيات اجتماعية وعلمية متنوعة.

وأوضح لـ"الاقتصادية" مرتضى العلوي مدير الاتصال والعلاقات العامة في شركة كريم، أن السائقات تتركزن في المدن الرئيسة مثل جدة والرياض والدمام، بالإضافة إلى عدد محدود في بقية المدن.

وبين أنه يجري العمل حاليا على دعم وتمكين المرأة السعودية في العمل في منصة كريم، حيث نستهدف الوصول إلى 20 ألف كابتنة بحلول 2020.

من جانبها أعلنت شركة كريم عن إنضمام مليون كابتن لمنصتها في 14 دولة، إذ يتعدى تواجدها في أكثر من 100 مدينة حول العالم.

واشارت الى أنها وضعت هدفاً لتسجيل مليون كابتن على منصتها بحلول عام 2018، لتعلن اليوم أنها حققت هذا الهدف قبيل الموعد المحدد بنحو ثلاثة أشهر.

وتخلق شركة كريم ما بين 60 إلى 70 ألف فرصة دخل شهرياً على مستوى المنطقة.

وتعتبر شركة كريم الكباتن والكابتنات (وهي الألقاب التي منحتها شركة كريم لجميع السائقين، كشكل من أشكال الاحترام)، هم الوريد الرئيسي للمنظمة، وتعبر بشكل دائم عن اعتزازها بهم بتقديم العديد من البرامج المخصصة لدعمهم وضمان عملهم في منصة تضمن لهم الراحة والنمو بجانب الدخل الإضافي.