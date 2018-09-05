الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض

افتتحت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على انخفاض اليوم في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون احتمالات مضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدماً في خطط لفرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على سلع صينية بعد انتهاء مهلة يوم الخميس.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 32.64 نقطة، أو ما يعادل 0.13 %، إلى 25919.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 5.13 نقاط، أو 0.18 %، إلى 2891.59 نقطة،وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 17.71 نقطة، أو 0.22 %، إلى 8073.53 نقطة.