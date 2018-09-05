صادرات أمريكا من النفط الخام في يوليو تتراجع من مستوى قياسي

أظهرت بيانات من مكتب التعداد السكاني الأمريكي اليوم الأربعاء أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت قليلا إلى 1.2 مليون برميل يوميا في يوليو تموز من مستوى قياسي بلغ 2.2 مليون برميل في يونيو حزيران.

وفي أواخر 2015 رفعت الولايات المتحدة حظرا على صادرات النفط استمر 40 عاما، ومنذ ذلك الحين وصلت ناقلات تحمل شحنات من الخام الأمريكي إلى أكثر من 30 دولة.

وأظهرت البيانات أن 18 دولة اشترت الخام الأمريكي في يوليو تموز.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن الولايات المتحدة صدرت الخام إلى بيرو وجمهورية الدومنيكان للمرة الأولى في أكثر من عام، في الشهر نفسه.

وبلغ حجم الصادرات إلى بيرو حوالي 26 ألف برميل يوميا في حين اشترت جمهورية الدومنيكان 16 ألف برميل يوميا من الخام الأمريكي. وتلقى البلدان كلاهما النفط الخام من الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ مايو من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى تراجعت الصين، التي كانت أكبر مشتر للخام الأمريكي في يونيو حزيران، إلى المرتبة الثانية في يوليو تموز، بعد كندا.

وبلغ حجم صادرات الخام إلى كندا 420 ألف برميل يوميا في حين هبطت الشحنات إلى الصين إلى حوالي 384 ألف برميل يوميا في يوليو تموز من مستوى قياسي بلغ 510 آلاف برميل يوميا في يونيو.

ومن بين كبار المشترين للخام الأمريكي في آسيا أيضا، تايوان التي اشترت مستوى قياسيا بلغ حوالي 143 ألف برميل يوميا واليابان التي سجلت الصادرات إليها مستوى قياسيا بلغ 89 ألف برميل يوميا.

واشترت الهند وتايلاند 102 ألف برميل يوميا و78 ألف برميل يوميا على الترتيب.

وجاءت بريطانيا في مقدمة المشترين الأوروبيين بمشتريات بلغت 142 ألف برميل يوميا، وهولندا التي استوردت 75 ألف برميل يوميا.

وبلغت صادرات الخام الأمريكي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 84 ألف برميل يوميا في حين استوردت فرنسا 51 ألف برميل يوميا واشترت إسبانيا 49 ألف برميل يوميا.