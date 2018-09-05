مع تصاعد أزمة تركيا الاقتصادية .. مخاوف من هرب 7 آلاف شركة ألمانية

مع تصاعد الأزمة الاقتصادية الحادة في تركيا، تخشى أنقرة من هرب 7100 شركة ألمانية تعمل في البلاد، آملة في استمرار استثماراتها.

وفي محاولة لتهدئة مخاوف الشركات الألمانية بعد دخول الاقتصاد التركي في نفق مظلم، يلتقي هايكو ماس وزير الخارجية الألماني اليوم عددا من رجال الأعمال الألمان في تركيا.

وقبل زيارة وزير الخارجية الألماني لتركيا، أعربت مصادر في الحكومة التركية عن رغبة البلاد في زيادة الاستثمارات الألمانية فيها بدلا من الحصول على مساعدات مالية للسيطرة على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وقال مصدر - طلب عدم الإفصاح عن اسمه - في تصريحات لـ "الألمانية" أمس، "إن تركيا لا تفكر في الحصول على مساعدات مالية للخروج من أزمة العملة التي تمر بها على عكس ما تُجرى مناقشته في ألمانيا"، مضيفا "لكن نأمل ونتوقع أن تستمر الشركات الألمانية في الاستثمار في تركيا".

وأوضح مسؤول آخر في الحكومة التركية أن الأمر يتعلق بإبداء ألمانيا انفتاحا نحو مواصلة الاستثمارات في تركيا، ما يعطي إشارة بالتهدئة للأسواق المتوترة.

وتفقد عملة الليرة التركية قيمتها منذ شهور، وتعرضت إلى انهيار حاد غير مسبوق في تاريخها أخيرا بسبب الخلاف الحاد بين تركيا والولايات المتحدة حول مصير القس الأمريكي المعتقل في تركيا أندرو برونسون.

وتدور مناقشات في ألمانيا حول ما إذا كان من الممكن تقديم مساعدات مالية لتركيا للحيلولة دون زعزعة استقرار تركيا على خلفية أزمة الليرة. وأعرب وزراء في الحكومة الألمانية وساسة آخرون عن رفضهم لهذا المقترح.

وبحسب المصادر الحكومية التركية، فإن تركيا ترى أن تحسين العلاقات الاقتصادية من أهم القضايا المطروحة في قائمة الموضوعات الكثيرة التي ستُجرى مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية الألماني ماس والاجتماعات اللاحقة بين مسؤولين ألمان وأتراك خلال هذا الشهر.

ومن المقرر أن يلتقي ماس نظيره التركي مولود جاويش أوغلو ورئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم.

كما سيلتقي الوزير الألماني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من الزيارة الرسمية المقرر أن يقوم بها إلى ألمانيا.

إلى ذلك، نقلت صحيفة حريت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله "إن معدل التضخم في البلاد، القابع حاليا في خانة العشرات، سيتراجع من جديد إلى خانة الآحاد وإن تركيا ستتجاوز هذه الفترة"، وفقا لـ "رويترز".

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم قفز إلى 17.9 في المائة على أساس سنوي في آب (أغسطس) الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر 2003. وقال البنك المركزي التركي "إنه سيتخذ إجراءات لمواجهة المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار".

ويواجه القبارصة الأتراك الذين يعتمد بقاؤهم الاقتصادي على أنقرة معضلة في تجنب الأزمة الناجمة عن تدهور الليرة التركية التي تراجعت بمعدل النصف تقريباً مقابل الدولار منذ بداية السنة.

ووضع ضعف الليرة التي تأثرت بمخاوف السوق إزاء أداء الاقتصاد التركي وكذلك الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة في وضع صعب وفق "وزير" اقتصادها أوزديل نامي.

وقال نامي لـ "الفرنسية"، "نظرا إلى عدم القدرة على التحكم في قيمة العملة أو في أسعار الفائدة، فإنه من الصعب جداً بالنسبة إلى اقتصاد مثل اقتصادنا التعامل مع الانخفاض المفاجئ في قيمة الليرة المتداولة في الشمال في حين تتعامل جمهورية قبرص المعترف بها باليورو".

وقال نامي "ليس لنا أي يد في هذه الأزمة".

وعدا عن صلته بتركيا عبر البحر والجو، ظل القسم الشمالي معزولاً عن الجنوب إلى حين إقامة نقاط عبور في الاتجاهين عبر الخط الأخضر الفاصل الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في الجزيرة في 2003.

واليوم يتدفق القبارصة اليونانيون لملء سياراتهم بالبنزين الرخيص عبر المعابر ما يتسبب في طوابير طويلة من الانتظار ولا سيما في نيقوسيا، آخر عاصمة مقسومة في العالم.

لكن محمد الذي يمتلك مقهى في العاصمة لا يعتبر هذا الإقبال كافيا. ويقول "لقد ارتفعت مصاريفي 50 في المائة خلال الأسابيع القليلة الماضية وتراجعت مدخراتي وفقدت نصف قيمتها عملياً". في هذه الأثناء، تضاعفت تقريبا بالليرة التركية رسوم جامعة ابنه في بريطانيا.

وقال محمد، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه الحقيقي "ما زلت قادراً على التعامل مع الوضع، لكن بمرور الوقت لن يكون لدى الناس الوسيلة لذلك".

وأكد نامي أن سلطات الجيب الشمالي حيث يعيش نحو 300 ألف شخص، نفذت سلسلة من الخطوات الرامية إلى "الحفاظ على التدفق النقدي في الاقتصاد".

وإلى جانب إجراءات التقشف، تشمل الخطط المتبعة دعم أسعار البنزين وتخفيضات كبيرة في الضرائب على السلع الاستهلاكية والضرائب العقارية، وتقديم حوافز للمستثمرين العقاريين الأجانب.

وقال نامي "إن الوزراء والمشرعين وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 20 في المائة لمدة ستة أشهر، ووافقت نقابات القطاع العام على خفض بنسبة 15 في المائة في أجور ساعات العمل الإضافية".

لكن الأسعار في المتاجر ترتفع باطراد والمشتريات التي تحتاج إلى ميزانيات كبيرة مثل الممتلكات العقارية والسيارات والسلع الإلكترونية - وكلها مسعرة بالعملة الأجنبية - باتت فوق قدرة معظم القبارصة الأتراك.

وقال أردال غوراي أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة خاصة في شمال قبرص والعضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي "من المستحيل بالنسبة إلينا مواجهة هذه الأزمة".

وأضاف "ليس لدينا أدوات وليس لدينا مكان آخر نذهب إليه لأننا دولة غير معترف بها. إن آثار الأزمة علينا أكبر بكثير مما هي عليه في تركيا. نحن جزيرة صغيرة معزولة. وليست لدينا موارد طبيعية ونعتمد على الواردات. كل شيء تقريبا يأتي من الخارج".

ولا تنظم رحلات جوية أو بحرية من الشمال سوى إلى تركيا.

وقال محمد بينلي وهو صاحب سلسلة متاجر كبرى "إن مبيعاته انخفضت بنسبة 30 في المائة وهو اتجاه يُتوقع أن يزداد سوءا".

وذكر أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها "الحكومة" تعتبر "محدودة جدا".

لكن في حين يعاني القبارصة الأتراك الوضع، يتدفق القبارصة اليونانيون عبر الحدود للاستفادة من السلع المدعومة وملء سياراتهم.

وقال جوراي، "قبل الأزمة، لم يكن القبارصة اليونانيون يشترون أي شيء من هنا. كانوا يأتون لزيارة المواقع التاريخية، لكنهم الآن يتسوقون".

وتكتظ محطات الوقود في شمال الجزيرة بسيارات تحمل لوحات أرقام مسجلة في جمهورية قبرص.

وقال مصطفى ديمدلين الذي يدير محطة بنزين بالقرب من المعبر البري الرئيسي في نيقوسيا "زبائني القبارصة اليونانيون أكثر من القبارصة الأتراك. بعضهم يأتي للمرة الأولى".

ويشير إلى أن سعر البنزين نحو نصف سعره لديهم، وفق صاحب المحطة البالغ من العمر 66 عاماً الذي أسهم زبائنه الجدد في رفع إجمالي مبيعاته بنسبة 50 إلى 60 في المائة منذ بداية الأزمة.

ويقول بينلي "إنه في نهاية الأسبوع يحقق 80 في المائة من الأرباح في متجره الأقرب إلى المعبر من القبارصة اليونانيين".

وقال جوراي "هذا هو الجانب الإيجابي من الأزمة. لكن إذا استمرت، وهو ما أتوقعه، ستستمر الأسعار في الارتفاع وسيتوقف القبارصة اليونانيون عن المجيء".