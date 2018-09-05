إنشاء محطتي تحلية في الخبر والجبيل بطاقة تتجاوز مليون م3 يوميا

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة عن إنشاء محطتي تحلية في الخبر والجبيل بطاقة إجمالية تتجاوز مليون م3 يوميا تحقيقا لرفع مستوى الخدمات في منظومة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المواطنين بتكلفة تصل إلى 4 مليارات ريال.

ورفع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليه من رعاية واهتمام بالغ بقطاع المياه في المملكة من خلال الدعم المباشر والسخي لمشاريع المياه وخدماتها في عموم مناطق المملكة.

وقال : إن هذا المشروع المهم الذي يتوقع دخوله الخدمة منتصف العام (2021) سيسهم بمشيئة الله في زيادة كمية المياه المحلاة المخصصة إلى مدن المنطقة الشرقية بأكثر من (مليون) متر مكعب يوميا والارتقاء بخدمات المياه بالمنطقة. مشيرا إلى أن المشروع سينفذ وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية مما سيسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وخفض النفقات التشغيلية للمحطتين ورفع كفاءة استخدام أصولهما.

وأكد الوزير الفضلي أن هذا المشروع يأتي امتدادا لعدد من المشاريع الحيوية المهمة المنفذة التي يجري تنفيذها حاليا في عموم مناطق المملكة وذلك وفقا لتوجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وبما يتفق ورؤية المملكة (2030).