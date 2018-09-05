"الغذاء والدواء" تنشر مسودة "آلية توطين وظائف العاملين في الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية"

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة الآلية المقترحة لتوطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية وحددت تاريخ 20 سبتمبر الجاري آخر موعد لتلقي التعليقات عليها. وتأتي المسودة ضمن سعي الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتماشيا مع برنامج التحوّل الوطني لمواكبة توطين الوظائف بالتعاون مع الجهات المعنية وإيمانا بالدور الحيوي الذي يجب أن يتولاه القطاع الخاص بتوظيف الكفاءات الوطنية المتميزة.

وتتضمن الآلية المقترحة إيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين على وظيفة مندوب دعاية طبية وكذلك إيقاف الموافقات على نقل الكفالات إضافة إلى تعيين صيدلي سعودي على أي وظيفة مندوب دعاية طبية تشغر واشتراط أن يكون جميع الصيادلة الذين يراجعون القطاعات الحكومية كمندوبي دعاية طبية سعوديين بنهاية عام 2019 وتحقيق سعودة وظائف مندوبي الدعاية الطبية بنسبة 25% كل 6 أشهر ابتداء من 2019. وبحسب الآلية المقترحة تنتهي تراخيص جميع الصيادلة غير السعوديين المرخصين كمندوبي دعاية طبية بنهاية عام 2020 بحيث تكون مهنة مندوب الدعاية الطبية مقصورة على الصيادلة السعوديين بعد ذلك التاريخ مع تعديل جميع مسميات الصيادلة المرخصين على شركات الأدوية ووكلائها ومكاتبها العلمية وبما يتوافق مع تصنيفهم وتسجيلهم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمسميات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وكان وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وافق على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الوارد في المادة الـ 11 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1425/6/1 وأن يقتصر العمل في هذا المــجال على الصيادلة السعوديين. ويمكن الاطلاع على مسودة الآلية المقترحة لتوطين وظائـف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية من خلال الرابط التالي (www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/Durg-medicalAdvertising.pdf).