الذهب يرتفع لكن صعود الدولار يكبح المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من شراء فني وسط مخاوف بشأن التضخم في الأسواق الناشئة، لكن المكاسب كانت محدودة مع ارتفاع الدولار على نطاق واسع بفعل المخاوف من الصراعات التجارية الدولية.

وارتفع الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1193.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، بلغ الذهب 1189.20 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى له في أكثر من أسبوع.

ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة ليستقر عند 1198.40 دولار للأوقية.

وبشكل عام تعزز مخاوف التضخم الذهب الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتعرضت أسهم الأسواق الناشئة وعملاتها لضغوط جراء مخاوف متعلقة بالتضخم في تركيا وبعد أن أظهرت بيانات أن جنوب أفريقيا دخلت في كساد خلال الربع الثاني.

وقد تدخل رسوم جمركية أمريكية على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ بعد مهلة محددة لتلقي التعليقات العامة تنتهي يوم الخميس.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.2 بالمئة إلى 95.617 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 14.13 دولار للأوقية بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني 2016 عند 13.97 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين واحدا بالمئة إلى 768.50 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، لامست الأسعار 761.80 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى منذ 16 أغسطس آب.

وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 975.30 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى في 11 أسبوعا عند 988.47 دولار للأوقية يوم الثلاثاء.