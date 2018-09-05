"المملكة القابضة" تبيع فنادق ومنتجعات "موفنبيك" إلى "أكور للفنادق" بـ 749 مليون

أعلنت شركة المملكة القابضة وإلحاقاً لإعلانها المنشور على موقع (تداول) في 2018/04/30 بشأن إكمالها بنجاح مع شركائها بيع فنادق ومنتجعات موفنبيك (MHR) إلى أكور للفنادق (AccorHotels)،(حيث شركة المملكة القابضة هي أيضاً مستثمراً في المجموعة) لقاء مبلغ إجمالي بلغت قيمته 749 مليون ريال سعودي.

علماً بأنه تم تنفيذ الصفقة بتاريخ 3 سبتمبر 2018 وقد حققت شركة المملكة القابضة أرباح من عملية البيع تقدر بحوالي 175 مليون ريال سعودي تظهر ضمن نتائج الربع الثالث من العام 2018م. اما سبب الصفقة فهو جزء من اعمال شركة المملكة القابضة.

وتمتلك شركة المملكة القابضة من خلال شركة المملكة للفنادق أوروبا وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة حصة قدرها 33.3% في حقوق المساهمين لفنادق ومنتجعات موفنبيك (MHR)، وذلك قبل إتمام الصفقة.