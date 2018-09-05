صندوق النقد: إحراز تقدم مع الأرجنتين بشأن تسريع الحصول على 50 مليار دولار

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إنه تم إحراز تقدم في اجتماع مع كبار المسؤولين الأرجنتينيين الذين يسعون إلى تسريع عملية صرف 50 مليار دولار كخط ائتمان من الصندوق.

وأضافت لاجارد بعد اجتماع مع وزير الخزانة نيكولاس دوجوفين، ونائب محافظ البنك المركزي جوستافو كانونيرو في واشنطن: "حققنا تقدما في اجتماعنا وسنعمل سويا لتعزيز برنامج السلطات الأرجنتينية المدعوم من الصندوق".

وتابعت :"ستستمر مناقشاتنا الآن على مستوى فني ، وكما ذكرنا سابقا، فإن هدفنا المشترك هو الوصول إلى نتيجة سريعة لتقديم اقتراح إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي".

