نيسان تستدعي 165 ألف سيارة لإصلاح خلل في نظام الإشعال

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان" استدعاء حوالي 165 الف سيارة في الولايات المتحدة وكندا بسبب وجود خلل في نظام الإشعال.

وبحسب الشركة فإن الخلل يمكن أن يؤدي إلى توقف نظام الإشعال بمرور الوقت وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء السير مما يمكن أن يسبب حوادث مرورية. تشمل عملية الاستدعاء طرز "جوكي" و"فورنتاير" و"سنترا" و"فيرسا" و"فيرسا نوت" و"ميكرا" و"إن.في" و"إن.في 200" و"إن.في تاكسي" إنتاج عامي 2017 و.2018

وبحسب الشركة فإنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع حوادث بسبب هذا الخلل، وأنها قررت استدعاء هذه السيارات لفحصها وإصلاح الخلل من باب الاحتياط.

ورغم أن هيئة السلامة المرورية الأمريكية لم تصدر قرارا باستدعاء هذه السيارات أصدرت وزارة النقل الكندية قرارا باستدعائها لإصلاح الخلل.

وبحسب تقرير موقع "كونسيومر ريبورتس" المعني باختبار جودة المنتجات الصناعية فإن جنرال موتورز الأمريكية استدعت 6ر2 مليون سيارة بسبب خلل في نظام الإشعال يمكن أن يؤدي إلى توقف المحرك أثناء السير ويمكن أن يؤدي إلى تعطل عمل وحدة التوجيه الكهربائية والمكابح والوسائد الهوائية.

