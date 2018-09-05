بعد 10 سنوات على الأزمة المالية .. المخاطر لا تزال تترصد بالاقتصاد العالمي

قبل عشر سنوات انهار النظام المالي الأمريكي نتيجة استثمارات غامضة ومكونات مسممة للاقتصاد اليوم، تحمل الأخطار التي تلقي بثقلها على الاستقرار الاقتصادي أسماء أخرى معروفة: الصين، انتشار الأسواق الناشئة، بريكست، ودونالد ترمب.

وبحسب "الفرنسية"، فإنه في السنوات التي تلت الأزمة المالية عام 2008 التي تسببت في خسارة عشرات ملايين الأشخاص منازلهم وفقدان عشرات الملايين وظائفهم ودمرت تريليونات الدولارات من الثروات، استعاد الاقتصاد العالمي عافيته.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9 في المائة هذا العام والتالي، ما يؤكد متانة التعافي على مستوى العالم.

لكن مع وجود الولايات المتحدة وسط نزاعات تجارية متعددة فإن تحديثات تلوح في الأفق.

وحذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس اوبستفلد من أن "خطر تفاقم التوترات التجارية الحالية، هو أكبر تهديد في المدى القريب للنمو العالمي".

وعبر أقوى البنوك المركزية في العالم، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن رأي مماثل محذرا من أن "تصعيدا في الخلافات التجارية العالمية يمثل خطرا مترتبا محتملا على النشاط الفعلي".

منذ توليه مهامه في البيت الأبيض رافعا شعار "لنعيد للولايات المتحدة عظمتها" قلب الرئيس دونالد ترمب العلاقات التجارية رأسا على عقب، فشن هجمات لم تفرق بين الحليف والخصم.

وأحد أبرز أهدافه كان اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية "نافتا"، الاتفاق الذي يعود إلى 25 سنة مع جيرانه كندا والمكسيك الذي وصفه بـ "المخادع" والكارثي" للولايات المتحدة.