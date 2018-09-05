«زين السعودية» تمد المنازل بأسرع خدمة للألياف البصرية في الرياض وجدة والدمام

أطلقت "زين السعودية" خدمة النطاق العريض للمنازل "زين فايبر" لتوفر خدمة الألياف لعملائها في ثلاث مدن كبرى هي الرياض، جدة، والدمام. ويأتي هذا الإطلاق كجزء من مساهمات الشركة نحو تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، التي من أهمها مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في "تحفيز نشر النطاق العريض" عن طريق شبكة الألياف البصرية في مختلف مناطق المملكة، في الوقت الذي ستعمل "زين السعودية" على توفير خدمة الألياف لعملائها وفق أعلى مستويات الجودة.

وتوفر الشركة من خلال هذه الخدمة النوعية المهمة إنترنت لا محدود وعالي السرعة لعملائها عبر باقات تنافسية وجودة متميزة، فيما تتنوع باقات "زين فايبر" اللامحدودة في أربع سرعات، هي: زين فايبر 50 ميجابت/ الثانية وزين فايبر75 ميجابت/ الثانية وزين فايبر 100 ميجابت/ الثانية. كما تقدم "زين السعودية" فايبر 500 ميجابت/ الثانية، التي تعد أسرع باقة لخدمة الألياف البصرية وكأول مشغل يقدم هذه السرعة في المملكة.

وتعليقا على هذا الإطلاق، قال المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، إن المساهمة في تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، وبرامجها الوطنية المختلفة مثل برنامج التحول الوطني 2020، يأتي على رأس أولويات الشركة، مضيفا أن "زين السعودية" لن تدخر جهدا ولا وقتا في سبيل تحقيق متطلبات رؤية وطننا الغالي، كما سنعمل على تحقيق أهداف برامج التحول الوطني بشكل فعال وحيوي.

ولفت المهندس الدغيثر إلى أن هذا الإطلاق يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، مؤكدا أن هذه المرحلة تعد الأولى وتمثل خطوة نوعية مهمة على صعيد قطاع النطاق العريض وخدمات الإنترنت في المملكة، مشيرا إلى أن الشركة تحرص دائما على تقديم خدماتها وفق أعلى مستويات الجودة لعملائها الكرام.