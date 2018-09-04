نشاط المصانع الأمريكية يسجل أعلى مستوياته في 14 عاما في أغسطس

تسارع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة مسجلا أعلى مستوياته فيما يزيد على 14 عاما في أغسطس مدعوما بصعود كبير في طلبيات التوريد الجديدة لكن تنامي القلق من ارتفاع تكلفة المواد الخام جراء رسوم الواردات ربما يكبح النمو.

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الثلاثاء إن مؤشره لنشاط المصانع قفز إلى 61.3 الشهر الماضي مسجلا أفضل قراءة منذ مايو 2014 ومقارنة مع 58.1 في يوليو. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو القطاع الذي يشكل نحو 12 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.

ووصف المعهد الطلب بأنه مازال "متينا" لكنه حذر من أن "موارد التوظيف في البلاد وسلاسل الإمداد مازالت تواجه صعوبات".

ويحذر الاقتصاديون من أن الرسوم الجمركية قد تضر بسلاسل الإمداد وتقلص استثمارات الشركات وتبطئ الزخم في الاقتصاد.

وفي تقرير منفصل اليوم، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن الإنفاق على أنشطة البناء ارتفع بشكل لا يكاد يذكر في يوليو تموز حيث طغى هبوط حاد في الإنفاق الخاص غير السكني على الزيادة في بناء المنازل واستثمارات المشروعات العامة.

وزاد الإنفاق على الإنشاءات 0.1 بالمئة، مقابل توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 0.5 بالمئة في يوليو تموز.

