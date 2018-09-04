مصر تبيع سندات خمسية قيمتها 3.5 مليار جنيه بعائد 17.65%

أظهرت بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء أن الحكومة باعت سندات خزانة لأجل خمسة سنوات قيمتها 3.5 مليار جنيه (حوالي 196 مليون دولار) بعائد ثابت 17.65 بالمئة سنويا.

كانت وزارة المالية أعلنت اليوم إلغاء عطاءي بيع سندات لأجل ثلاث سنوات وسبع بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه أمس الاثنين بعد أن طلبت البنوك والمستثمرون عوائد "لم تكن في الحدود المنطقية".

وبحسب بيان البورصة يُوزع عائد السندات كل ستة أشهر ويُدرج الإصدار بقاعدة بيانات البورصة بداية من غد الأربعاء الخامس من سبتمبر.

وأوضح البيان أن الإصدار أخذ شكل إعادة فتح باب الاكتتاب فى سندات خزانة تستحق في الثالث من يوليو 2023 سبق أن صدرت في الثالث من يوليو الماضي بنظام المتعاملين الرئيسيين.

ولم يشر البيان إلى موعد طرح السندات ولم يرد مسؤولو وزارة المالية على اتصالات ورسائل إلكترونية من رويترز للتعقيب.

تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية السابقة 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يونيو 2018. يقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات السندات وقرض صندوق النقد الدولي.