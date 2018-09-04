الأسهم الأوروبية تهبط مع تنامي مخاوف التجارة لكن البنوك تتألق

تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة وأغلقت منخفضة اليوم الثلاثاء مع تنامي قلق المستثمرين من أن تفرض الولايات المتحدة رسوما جديدة على وارداتها من الصين وسط حرب تجارية متصاعدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.75 بالمئة بعد أن لامس أدنى مستوياته في شهرين خلال الجلسة.

وقال ديفيد مادن المحلل لدى سي.ام.سي ماركتس "مخاوف التجارة مازالت تثقل كاهل السوق" حيث قد تقرر واشنطن هذا الأسبوع فرض رسوم على 200 مليار دولار إضافية من صادرات الصين.

وكان سهم مجموعة دبليو.بي.بي البريطانية للإعلان هو الأسوأ أداء بانخفاضه 6.3 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن الربحية ستتراجع في العام الحالي.

ونزل سهم تليكوم إيطاليا 5.4 بالمئة بعد أن خفضت إكسان بي.ان.بي باريبا تصنيفها للسهم قائلة إن السوق استهانت بخطر منافسة قطاع الألياف البصرية.

في المقابل اتسم أداء البنوك بالقوة اليوم حيث زاد مؤشر القطاع 0.7 بالمئة مدعوما بالبنوك الإيطالية إثر تصريحات تبعث على الطمأنينة من وزراء إيطاليين بشأن خطط الميزانية القادمة.

يُنظر إلى أداء البنوك الإيطالية كمؤشر على المخاطر السياسية نظرا لحيازاتها الضخمة من الديون السيادية. وتصدر سهم يو.بي.إي بنكا الأداء بصعوده 4.7 بالمئة في حين زاد سهم أوني كريديت 4.1 بالمئة وبي.بي.إي.آر بنكا 3.7 بالمئة.

