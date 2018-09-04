خطة مصرية لوضع سقف للاقتراض الخارجي

قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الثلاثاء إن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء "خلال أسابيع" خطة لإدارة ديون البلاد تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي.
وأضاف معيط في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر يورومني في القاهرة "لم نحدد بعد موعدا لطرح سندات دولية أو حتى حجم الطرح المتوقع... سنرسل للحكومة خلال أسابيع خطة لإدارة الدين العام تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي".
وباعت مصر في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب.
وكانت مصر باعت سندات دولارية قيمتها أربعة مليارات دولار في فبراير، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأمريكية.
وفي أواخر 2016، اتفقت مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات واسعة تشمل زيادات ضريبية وتخفيضات في الدعم.
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