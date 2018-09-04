دراسة: بنوك أمريكا تتفوق على أوروبا.. 80 مليار دولار أرباح أكبر 10 بنوك أمريكية في النصف الأول

خلصت دراسة أصدرتها شركة إرنست اند يانج للمراجعة والاستشارات المالية اليوم الثلاثاء إلى أن البنوك الرائدة الأوروبية تراجعت أمام منافستها على الجانب الأخر من المحيط الأطلنطي.

وأظهرت الدراسة أن أرباح أكثر عشر بنوك أمريكية ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 69 مليار يورو (80 مليار دولار) خلال أول ستة أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح البنوك الأوروبية خلال نفس الفترة بنسبة 9% فقط لتصل إلى 26 مليار يورو.

وقالت الدراسة" منذ عام 2012، أرباح البنوك الأمريكية في نهاية النصف الأول من العام تكون أكثر بما لا يقل عن الضعف مقارنة بالبنوك الأوروبية".

وقال ديرك مولر ترونير رئيس شؤون المصارف وأسواق رأس المال في بيان صدر مع الدراسة " أجمالا موقف أرباح البنوك الأوروبية بعيد عن مستويات ما قبل الأزمة ومازال غير مرضي".

وأضاف "عمليات شطب الديون بالإضافة إلى تكاليف إعادة الهيكلة والتكاليف القانونية مازالت تؤثر بصورة سلبية على الميزانيات".

ويشار إلى أن البنوك الأمريكية تحقق أرباحا إضافية جراء خفض الضرائب عقب التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإضافة إلى النمو الاقتصادي القوي في السوق المحلي.

بالإضافة لذلك، في الوقت الذي بدأ فيه بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي رفع معدلات الفائدة منذ فترة، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه يتوقع رفع الفائدة لأول مرة خلال عام .2019