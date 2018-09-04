مصرف البحرين المركزي: تغطية الطرح الأسبوعي الأخير لسندات الخزانة

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار الأخير من سندات الخزانة التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة البحرين. وتبلغ قيمة الإصدار 70 مليون دينار بحريني (17ر186 مليون دولار) لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 5 سبتمبر الحالي وتنتهي في 5 ديسمبر المقبل، في حين بلغ سعر العائد على هذه السندات 08ر4% مقابل 06ر4% على الطرح السابق. وأشار البنك إلى تغطية الطرح بنسبة 106%، في حين أشارت وكالة أنباء البحرين إلى وصول قيمة أذون الخزانة البحرينية حاليا إلى 110ر2 مليار دينار.