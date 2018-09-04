بدعم «التطوير العقاري» .. الأسهم السعودية تعود للارتفاع وسط تحسن السيولة

عادت الأسهم السعودية للارتفاع لتغلق عند 7942 نقطة رابحة 27 نقطة بنسبة 0.35 في المائة بدعم من قطاع إدارة وتطوير العقارات بقيادة "جبل عمر" ولعبت القطاعات القيادية دورا مساندا. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، الذي أشير إلى ظهور معطيات تحسن من توقعات أداء السوق، ومع استمرار تحقيق جلسات رابحة خلال الأسبوع سيعزز من إقبال المتعاملين للسوق، ما يدفع بالسوق إلى مستويات 8180 نقطة في حال التماسك فوق مستويات الدعم 7910-7960 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 7915 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7955 نقطة رابحا 0.51 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7914 نقطة فاقدا 0.01 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7942 نقطة رابحا 27 نقطة بنسبة 0.35 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 218 مليون ريال لتصل إلى 2.2 مليار ريال، بمعدل 30 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 1.4 مليون سهم متداول لتصل إلى 90 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 12 في المائة بنحو سبعة آلاف صفقة لتصل إلى 73 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية"، تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.56 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 741 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 700 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 190 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "أنابيب السعودية" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 12.20 ريال، وحل ثالثا "جبل عمر" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 38.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 32.20 ريال، يليه "الكيمائية السعودية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 31.65 ريال، وحل ثالثا "المصافي" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 45.25 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 23 في المائة بقيمة 508 ملايين ريال، يليه "سابك" بقيمة 351 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 3 في المائة بقيمة 79 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية