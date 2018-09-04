95.9 مليار ريال إصدارات الصكوك بالعملة المحلية منذ 2017 بتغطية 227 %

بلغ حجم الصكوك التي أصدرتها الحكومة السعودية بالعملة المحلية منذ بدء طرح هذا النوع من الصكوك، نحو 95.89 مليار ريال، وذلك عبر 14 طرحا بدأ في النصف الثاني من العام الماضي 2017 وأغلق آخرها أمس الأول 3 سبتمبر 2018 بحجم طرح قدره أربعة مليارات ريال.

ووفقا لرصد لوحدة التقارير الاقتصادية استند إلى بيانات مكتب إدارة الدين العام، فقد جرت تغطية إصدارات الصكوك بالريال السعودي بنسبة راوحت بين 102 في المائة و349 في المائة، وآخرها الذي أقفل أمس بتغطية قدرها 113 في المائة.

وبلغت قيمة تغطية الطروحات الـ14 نحو 217.98 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 227 في المائة، ما يدلل على ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي والعملة المحلية من حيث الاستقرار.

وشهد العام الجاري ثماني طروحات بلغت قيمة طلبات التخصيص نحو 37.43 مليار ريال، في حين بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 41.96 مليار ريال بنسبة تغطية 112 في المائة.

وبحسب الرصد، فقد جاءت أعلى تغطية للطرح الثالث بنسبة 349 في المائة، إذ بلغت قيمة الطرح سبعة مليارات ريال في حين بلغت قيمة التغطية 24.45 مليار ريال.

تلاه الطرح الرابع بتغطية قدرها 320 في المائة، إذ بلغت قيمة الطرح عشرة مليارات ريال والتغطية 31.95 مليار ريال، ثم الطرح الأول بنسبة 301 في المائة، إذ بلغت قيمة طرحه 17 مليار ريال وتغطية 51.15 مليار ريال.

فيما جاء الجزء الثاني من الإصدار الرابع بنسبة تغطية 296 في المائة، إذ بلغت قيمة الطرح 6.68 مليار ريال وتغطية 19.8 مليار ريال، تلاه الإصدار الثاني بنسبة 295 في المائة بقيمة الطرح 13 مليار ريال وتغطية 38.35 مليار ريال.

بينما جاء الجزء الثالث من الإصدار الرابع، بنسبة تغطية 216 في المائة بقيمة 4.775 مليار ريال وتغطية 10.325 مليار ريال، ثم الإصدار السابع بنسبة تغطية قدرها 121 في المائة، تلاه الإصدار السادس بنسبة تغطية 118 في المائة، والإصدار الخامس الجزء الأول بنسبة تغطية 116 في المائة.

وجاء الجزء الثاني من الإصدار السابع وهو آخر إصدار، الذي أقفل أمس بنسبة تغطية قدرها 113 في المائة. ثم الجزء الثاني من الإصدار الخامس بتغطية نسبتها 112 في المائة، والجزء الثالث من الإصدار الخامس بنسبة تغطية 106 في المائة.

في حين جاء الجزء الثاني من الإصدار السادس بنسبة تغطية 105 في المائة، وآخرها الجزء الثالث من الإصدار السادس بنسبة تغطية قدرها 102 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية