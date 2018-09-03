مصر تحدد سعر شراء أرز الشعير المحلي عند 4400 جنيه للطن

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين إن مصر ستدفع إلى المزارعين ما بين 4400 و4700 جنيه (246.22-263 دولارا) للطن لشراء أرز الشعير المجموع خلال موسم الحصاد.

لكن الوكالة المصرية الرسمية لم تذكر الكميات التي تستهدف الحكومة شراءها من الأرز.

وأرز الشعير هو الحبوب الخام من الأرز قبل معالجته في المضارب.

تستهلك مصر نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا ويُجمع المحصول عادة في أغسطس آب وسبتمبر أيلول.

وفي مسعى لترشيد استهلاك المياه، قلصت القاهرة هذا العام المساحة الإجمالية المسموح بزراعتها بالأرز وفرضت غرامات صارمة جديدة على المزارعين المخالفين.

ويقول تجار إن تلك السياسات من المرجح أن تدفع باتجاه استيراد ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام القادم بعد تحقيق فائض سنوي لعقود مما جعل مصر بلدا مصدرا للصنف متوسط الحبة المطلوب بشدة في الأسواق العربية.

(الدولار = 17.8700 جنيه مصري)